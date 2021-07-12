Трое украинцев попали в сборную худших игроков Евро-2020

Украинцы Александр Караваев, Сергей Сидорчук и Роман Яремчук попали в сборную худших игроков Евро-2020. Такой вывод был сделан авторитетным статистическим порталом WhoScored на основании средних оценок за матч, сообщает Обозреватель.

Как сообщается на официальной странице сервиса в Twitter, компанию нашим соотечественникам составили звездные футболисты из Германии и Португалии. Полностью команда игроков, которые проявили себя не лучшим образом, выглядит следующим образом:

Голкипер: Мануэль Нойер (оценка 6,01; Германия)

Защитники: Александр Караваев (6,31; Украина), Домагой Вида (6,27; Хорватия), Антонио Рюдигер (6,17; Германия), Йошко Гвардиол (6,44; Хорватия)

Полузащитники: Бернарду Силва (6,41; Португалия), Сергей Сидорчук (6,26; Украина), Джо Аллен (6,21; Уэльс), Диогу Жота (6,62; Португалия), Аарон Рэмзи (6,56; Уэльс)

Нападающий: Роман Яремчук (6,56; Украина)

В сборную худших игроков Евро-2020 вошли по два представителя из Германии и Португалии. Источник: Twitter WhoScored

Сборная худших игроков Евро-2020. Источник: Twitter WhoScored

Напомним, что сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020, в котором разгромно проиграла Англии со счетом 0:4. Родоначальники футбола вышли в финал, где уступили Италии по пенальти.