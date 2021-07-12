В Австралии 72-летняя женщина умерла после вакцины AstraZeneca

В Южной Австралии медицинские работники подтвердили, что 72-летняя женщина умерла после введения вакцины AstraZeneca, сообщает The Australian.

Ее смерть, вероятно, связана с уколом, что сделает это первым случаем смертности от вакцины в Южной Австралии с начала кампании вакцинации.

Премьер-министр Стивен Маршалл заявил, что Администрация терапевтических товаров подтвердила, что случай тромбоза с синдромом тромбоцитопении (ТТС) у 72-летней женщины, вероятно, связан с вакциной AstraZeneca.

Такая побочная реакция случается чрезвычайно редко. Сейчас зафиксировано 76 случаев тромбоза с синдромом тромбоцитопении из примерно пяти миллионов доз вакцины AstraZeneca.