Долги по зарплате шахтеров достигли 1,7 млрд грн

Задолженность по заработной плате перед работниками государственных шахт достигла 1,7 млрд грн, а сами шахты оказались под угрозой остановки, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.

"Существует угроза остановки работы шахт. Думаю все заметили, только за последний месяц государственные рудники несколько раз выводили из строя, обесточивая их. Более 1,7 млрд грн зарплатного долга" , - сообщил нардеп.

По словам лидера Независимого профсоюза горняков, переход большинства ТЭС в режим работы минимальным составом оборудования создает угрозу для бесперебойной отгрузки и оплаты угля с государственных шахт.

Напомним, 6 июля остановила работу Славянская ТЭС "Донбассэнерго". Системный оператор впервые в истории присвоил станции статус "дефолт".

В "Донбассэнерго" заявили, что ТЭС не может продолжать работать в убыток из-за аномального падения цен, вызванный спекуляциями на рынке в сутки вперед. Компания призвала Регулятор НКРЭКУ исправить ситуацию и изменить правила работы рынка, которые позволяют такие манипуляции.