Налоги и корпоративное управление: повестка заседания фракции "СН"

Парламентская фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание. Оно состоится вечером, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила нардеп от фракции "СН" Юлия Гришина.

"Про заседание фракции, которое состоится сегодня вечером. На повестке дня законопроекты: о регулировании обращения каннабиса в медицинских целях, о повышении необлагаемой налогом суммы при заказах из зарубежных интернет-магазинов со 100 до 150 евро, о стимулировании развития электротранспорта" , - рассказала депутат.

Нардеп отметила, что СН рассмотрит и вызвавший много споров законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений.

"Плюс обсудим важный для меня законопроект о реформе корпоративного управления госпредприятиями" , - добавила Гришина.

Напомним, Верховная рада на этой неделе соберется на два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Парламентарии рассмотрят законы о легализации медицинского каннабиса, миллионных штрафах за контрабанду и об электронных админуслугах.

Автор: Юлия Струк