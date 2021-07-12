Швед получил 15 лет тюрьмы за мошенничество с криптовалютами

Суд в США приговорил к 15 годам тюрьмы 47-летнего гражданина Швеции Роджера Нильс-Йонаса Карлссона за мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Об этом говорится в сообщении Минюста, сообщает ForkLog.

С 2011 года он призывал инвесторов вкладывать средства в биткоине и других активах в Eastern Metal Securities, обещая «астрономическую прибыль». По данным властей, Карлссон потратил деньги на покупку дорогих домов, скаковой лошади и курорта в Таиланде.

Сумму ущерба оценили более чем в $16 млн.

В ноябре 2019 года Карлссона экстрадировали в США из Таиланда. 4 марта 2021 года швед признал себя виновным.