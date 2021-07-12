В Украине начались международные военные учения

12 июля на базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений, начинаются международные украинско-британские военные учения "Казацкая Булава-2021".

Об этом свидетельствует публикация на странице Сухопутные войска ВС Украины.

Сегодня, 12 июля состоится торжественная церемония открытия украино-британских учений, которые пройдут с 12 по 24 июля. За ходом торжеств можно будет следить в прямом эфире на странице Командование Сухопутных войск Украины.



Участие в учениях примут около 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники с пяти стран-партнеров.

Страны-участницы учений: