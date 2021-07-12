На западе США рекордная жара – более 50 градусов

На западе США, в Долине смерти зафиксировали рекордную температуру воздуха – 54 градуса по Цельсию (180 по Фаренгейту).

Об этом сообщает Национальная служба погоды в Лас-Вегасе.

В то же время, эти данные считают предварительными. В случае подтверждения, это будет один из самых высоких температурных показателей, зафиксированных на планете.

Также Национальная служба погоды выпустила предупреждение о чрезвычайной жаре на большей части региона и предостерегла жителей, о том, что высокие температуры могут угрожать их здоровью, особенно маленьким детям и пожилым людям.