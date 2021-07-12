Протасевичу заблокировали аккаунт в Twitter

Аккаунт оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича в Твиттере заблокирован, сообщает Укринформ.

При попытке зайти на страницу Протасевича появляется сообщение, что "профиль заблокирован" в связи с тем, что Твиттер приостанавливает действие учетных записей, нарушающих правила соцсети.

8 июля оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич, который находится под домашним арестом, завел аккаунт в Твиттере.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в Минске. После приземления были задержаны двое пассажиров - бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега.

В конце июня Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.

После инцидента с самолетом Европейский совет решил применить дополнительные индивидуальные санкции против должностных лиц и государственных учреждений Беларуси, а также ограничительные меры против экономики страны.