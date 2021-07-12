Елизавета II в новом модном образе пришла на матч

Королева Великобритании Елизавета II посетила матч поло Royal Windsor Cup в Эгеме. На этом мероприятии она появилась в пальто салатового цвета, в тон к нему подобрала шляпу и дополнила образ обувью на низком ходу, сообщает Обозреватель.

Также монарх надела светлое платье в мелкий цветочный принт, белые перчатки, а на шее у нее виднелось жемчужное ожерелье. Изысканности образу королевы добавила бриллиантовая брошка в виде цветка, которая была пришпилена на груди. Об этом пишет издание Daily Mail.

Отметим, что Елизавета II очень любит поло и скачки, поэтому на мероприятии с ее лица не сходила улыбка. Ее Величество наслаждалась наблюдением за происходящим.

Елизавета II в фирменной шляпе. Источник: Getty Images

В последние недели монарх существенно изменила свой королевский график и стала гораздо чаще выходить в свет после долгих месяцев самоизоляции.

Елизавета II в салатовом пальто. Источник: Getty Images