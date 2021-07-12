На границе Литвы и Беларуси проводится срочная операция ЕС

На литовско-белорусской границе начинается срочная операция европейского пограничного агентства Frontex из-за растущего миграционного давления, сообщает Корреспондент.

"Исполнительный директор Frontex согласился начать оперативную пограничную операцию на границе Литвы с Беларусью, чтобы помочь справиться с растущим миграционным давлением" , - говорится в сообщении Frontex.

Отмечается, что ситуация на границе Литвы с Беларусью продолжает вызывать беспокойство.

"Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС" , - сказал исполнительный директор Frontex Фабрис Леггери, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, агентство усилит помощь и отправит дополнительных пограничников, патрульные машины и специальных офицеров для проведения собеседований с мигрантами для сбора информации.

Сообщается, что только за первую неделю июля власти Литвы зафиксировали более 800 незаконных переходов границы на границе с Беларусью. Если в первой половине года большинство мигрантов прибывало из Ирака, Ирана и Сирии, то в последнее время власти заметили изменение в составе миграционных потоков. В июле большинство прибывших составили граждане Республики Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.