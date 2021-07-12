Корниенко прокомментировал свое заявление касательно политики Китая

Корниенко прокомментировал свое заявление касательно политики Китая
Фото: Александр Корниенко.Fаcebook

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал свою речь, а также заявления Давида Арахамии касательно направления Украины в сторону китайской политики.

Об этом сообщил Андрей Павловский.

По его словам, они "не поддерживают коммунистическое движение". Он также отметил, что таким образом поддержал дружественную страну, у которой состоялся юбилей главной партии. Глава СН уточнил, что Китай - это крупнейший торговый партнер Украины.

Корниенко напомнил, что "Китай - это страна, победившая бедность, и Украина тоже должна её победить". Но при этом "не весь опыт компартии надо перенимать", считает политик.

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