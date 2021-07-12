В Берлине началась встреча Зеленского и Штайнмайера (Обновлено)

В Берлине началась встреча Президентов Украины Владимира Зеленского и ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает Укринформ.

Фото: Ольга Танасийчук, Укринформ

Встреча проходила в формате тет-а-тет во дворце Бельвю.

Собеседники обсудили вопросы двусторонних отношений и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится в Берлине с однодневным визитом. У него запланированны встречи также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер.