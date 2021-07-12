РФ проводит учения в акватории Черного моря

Россия снова проводит учения в водах Черного моря. Согласно сообщению Минобороны оккупантов, в учениях участвуют фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" Черноморского флота (ЧФ), которые тренировались "уничтожать отряд кораблей условного противника", сообщает Зеркало недели.

"По замыслу учения береговыми средствами наблюдения и разведки Черноморского флота был обнаружен неопознанный беспилотный летательный аппарат (БЛА), двигавшийся в воздушном пространстве вдоль линии государственной границы России.

В результате слежения за БЛА удалось зафиксировать его посадку на вертолётную площадку корабля, находящегося в нейтральных водах в составе ранее обнаруженной корабельной ударной (КУГ) группы условного противника" , - заявили в российском ведомстве.

Оккупанты поставили задачу командирам своих фрегатов, которые находятся в акватории Черного моря, максимальным ходом следовать в район нахождения КУГ, чтобы определит ее дальнейших действий. По задумке на запросы российских моряков корабли условного противника не отвечали. При подходе в означенный район экипажи фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" были атакованы.

"Боевые расчёты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

После этого расчеты оккупантов отработали алгоритм совместных действий по уничтожению надводных целей с помощью нанесения ракетных ударов высокоточным оружием и артиллерией. Дальше фрегаты Черноморского флота РФ будут отрабатывать нанесение ракетных и бомбовых ударов совместно с самолетами Морской авиации и ПВО.