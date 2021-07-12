Рынок земли: в каких областях продали больше всего

По состоянию на сегодняшний день в Украине заключено 532 земельных договора. Площадь земель, в отношении которых применены сделки, составляет 570 га.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"За 11 дней от начала рынка земли 3286 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр, из них 3101 согласовано, 123 - в очереди на рассмотрение, за 433 получен отказ", - говорится в сообщении.

Больше всего земли продали в Харьковской области - 107,1 га. На втором месте Полтавская область - 93,8 га, тройку лидеров по продаже земли закрывает Днепропетровская область - 61,1 га.

Меньше всего продали в Тернопольской (2,6 га), Запорожской (2,5 га), Луганской (1,3 га) областях и в Киеве (0,7 га).