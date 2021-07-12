Разумков предложил подумать над очисткой ВР от депутатов
Дмитрий Разумков предложил фракциям подумать над очисткой Рады от депутатов, замешанных в пьяной езде с ДТП.
Об этом сообщает Андрей Павловский.
Отметим, что предложения спикера ВР поступило после скандала с внефракционным депутатом Юрченко, который отрицает свое нетрезвое управление авто.
Напомним, что по словам Разумкова,
"нет закона, который бы позволял очищать парламент от таких действий, поэтому в этом направлении надо поработать".
В то же время, глава ВРУ напомнил, что
"криминальная ответственность и решение суда являются основанием для лишения депутатского мандата".