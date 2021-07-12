В Украине за сутки утонуло 5 детей – ГСЧС
В Украине за сутки утонуло 32 человека, из них 5 - дети.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
Так, с начала недели спасатели зафиксировали 94 смертельных случая (12 детей). С начала месяца утонуло 124 человека (16 детей), а с начала 2021 года - 665 человек (70 детей).
Спасено 307 человек, в том числе 63 детей.
Правила безопасности на водных объектах от ГСЧС
- помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах;
- не лишайте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
- не заплывайте далеко; никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,
- температура воды должна быть не ниже 17° С;
- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут;
- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.