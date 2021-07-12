В Украине за сутки утонуло 5 детей – ГСЧС

В Украине за сутки утонуло 32 человека, из них 5 - дети.

Об этом говорится в сообщении﻿ ГСЧС.

Так, с начала недели спасатели зафиксировали 94 смертельных случая (12 детей). С начала месяца утонуло 124 человека (16 детей), а с начала 2021 года - 665 человек (70 детей).

Спасено 307 человек, в том числе 63 детей.

Правила безопасности на водных объектах от ГСЧС