В Украине за сутки утонуло 5 детей – ГСЧС

В Украине за сутки утонуло 5 детей – ГСЧС

В Украине за сутки утонуло 32 человека, из них 5 - дети.

Об этом говорится в сообщении﻿ ГСЧС.

Так, с начала недели спасатели зафиксировали 94 смертельных случая (12 детей). С начала месяца утонуло 124 человека (16 детей), а с начала 2021 года - 665 человек (70 детей).

Спасено 307 человек, в том числе 63 детей.

Правила безопасности на водных объектах от ГСЧС

  • помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
  • никогда не ныряйте в незнакомых местах;
  • не лишайте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
  • не заплывайте далеко; никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,
  • температура воды должна быть не ниже 17° С;
  • плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут;
  • следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Новости

analytics