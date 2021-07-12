Порошенко о суде над генералом Павловским: Это позор Зеленского

Суд над боевым генералом Игорем Павловским, против которого в России возбуждены уголовные дела за защиту Украины, — это системное преследование со стороны власти Зеленского украинских генералов, волонтеров и активистов, сообщает Деловая столица.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время согласительного совета.

"Продолжается судилище над боевым генералом, организатором обороны Мариуполя Игорем Павловским. Именно за уничтожение российских войск против него в России возбуждено уголовное дело, что делает Павловскому честь" , — напомнил Порошенко.

"А вот попытка посадить его на территории Украины — это позор Зеленскому, который является заказчиком и организатором этого политически мотивированного дела. Как и дела многих других генералов, которіе рассыпались — генерала Марченко, генерала Шевчука, генерала Назарова. И не только генералов — Риффмастера из Сил специальных операций, депутата Федыны, Маруси Звиробий" , — перечислил Порошенко.

Он также сравнил Зеленского и Януковича, а также заявил, что нынешний президент "хочет быть похожим на Путина или на Лукашенко".