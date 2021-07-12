BMW подготовила для своих фанов эксклюзивные версии Х5, Х6 и Х7

Немецкая компания BMW подготовила лимитированную "черную" серию для своих фанов. Она будет представлена тремя кроссоверами – X5 Black Vermilion, X6 Black Vermilion и X7 Frozen Black, сообщает Обозреватель.

Все три модели будут доступны с любыми силовыми агрегатами, которые есть в гамме.

В версиях Black Vermilion обыгрывается сочетание черного и красного цветов. Источник: BMW

В версиях Black Vermilion обыгрывается сочетание черного и красного цветов. Например, решетка радиатора окрашена в насыщенный красный, но оклад "ноздрей" выполнен из черного глянца. При этом кузов окрашен в особый матовый "металлик" Frozen Black, подготовленный подразделением BMW Individual.

Решетка радиатора окрашена в насыщенный красный, но оклад "ноздрей" выполнен из черного глянца. Источник: BMW

На смену хромированным элементам декора пришли детали из черного глянца. Особого шарма новинкам добавляет лазерная светотехника с синими элементами. Кроме того, X5 и X6 Black Vermilion получили обвес M Sport Package, включающий дополнительные передние и задние спойлеры, а также боковые "юбки". Дополняют выразительный образ 22-дюймовые легкосплавные диски черного цвета и красные тормозные суппорты M Sport.

На смену хромированным элементам декора пришли детали из черного глянца. Источник: BMW

Для отделки интерьера X5 и X6 Black Vermilion используется алькантара, кожа Merino Black с красной строчкой и глянцевые декоративные панели черного цвета. Также в автомобилях используется более темная тонировка.

Флагманский BMW X7 Frozen Black. Источник: BMW

Флагманский BMW X7 Frozen Black также отличается оригинальным цветом от подразделения BMW Individual. Все, что можно было окрасить в черный цвет, стало черным, включая тормозные суппорты, 22-дюймовые диски и элементы декора. Дизайнеры сделали акцент на игре света глянцевых деталей и глубоком матовом основном цвете кузова. Салон также выполнен в черных тонах с использованием алькантары для отделки стоек и крыши, а также кожи Merino Black для кресел и торпеды. Дополняет картину насыщенная тонировка стекол.

Дизайнеры сделали акцент на игре света и сочетания глянцевых деталей с глубоким матовым основном цвете кузова. Источник: BMW

Заказы уже принимаются, а первые автомобили начнут поступать к владельцам в августе нынешнего года. Стоимость в Германии стартует с 93200 евро за X5 Black Vermilion, купеобразный X6 Black Vermilion обойдется минимум в 100700 евро, а за флагманский BMW X7 Frozen Black просят не менее 108700 евро.