Юрченко впервые рассказал свою версию ДТП
Нардеп Александр Юрченко впервые рассказал свою версию ДТП, которое он совершил во Львове.
Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, водитель поврежденного авто угрожал ему и даже ударил девушку, которая с ним была, но видеодоказательства нардеп обещает предоставить позже.
Кроме того, по информации Юрченко, потерпевшая девушка написала заявление в полицию и сам он тоже собирается это сделать.
Прокомментировал нардеп и наркотики в крови - Юрченко уверяет, что
"никогда в жизни не употреблял" никаких таких препаратов, а результаты анализов якобы
"сфальсифицированы вторым участником ДТП".
В подтверждение политик демонстрирует два отрицательных теста, но сделаны они через 2 дня после ДТП.