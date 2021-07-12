Нардеп Александр Юрченко впервые рассказал свою версию ДТП, которое он совершил во Львове.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, водитель поврежденного авто угрожал ему и даже ударил девушку, которая с ним была, но видеодоказательства нардеп обещает предоставить позже.

Кроме того, по информации Юрченко, потерпевшая девушка написала заявление в полицию и сам он тоже собирается это сделать.

Прокомментировал нардеп и наркотики в крови - Юрченко уверяет, что "никогда в жизни не употреблял" никаких таких препаратов, а результаты анализов якобы "сфальсифицированы вторым участником ДТП".

В подтверждение политик демонстрирует два отрицательных теста, но сделаны они через 2 дня после ДТП.