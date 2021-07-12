Вакцина Pfizer уже доступна в пунктах вакцинации – Минздрав

Вакцина Comirnaty производства Pfizer / BioNTech уже доступна в пунктах массовой вакцинации.

Об этом говорится в сообщении﻿ Минздрава.

Вакцину будет доступна всем желающим, с приоритетом для людей пожилого возраста и тех, у кого есть сопутствующие заболевания.

"Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech от COVID-19 до конца июля, поэтому Министерство здравоохранения решило сделать эту вакцину доступной для широкой общественности", - объяснили в ведомстве.

В пунктах вакцинации также продолжают делать прививки китайским препаратом CoronaVac (Sinovac Biotech).

Главный санврач Игорь Кузин подчеркнул, что все вакцины, используемые в Украине, одобрены ВОЗ, являются безопасными и защищают от тяжелого течения COVID-19.