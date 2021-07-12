Вакцина Pfizer уже доступна в пунктах вакцинации – Минздрав
Вакцина Comirnaty производства Pfizer / BioNTech уже доступна в пунктах массовой вакцинации.
Об этом говорится в сообщении Минздрава.
Вакцину будет доступна всем желающим, с приоритетом для людей пожилого возраста и тех, у кого есть сопутствующие заболевания.
"Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech от COVID-19 до конца июля, поэтому Министерство здравоохранения решило сделать эту вакцину доступной для широкой общественности", - объяснили в ведомстве.
В пунктах вакцинации также продолжают делать прививки китайским препаратом CoronaVac (Sinovac Biotech).
Главный санврач Игорь Кузин подчеркнул, что все вакцины, используемые в Украине, одобрены ВОЗ, являются безопасными и защищают от тяжелого течения COVID-19.
"По данным последних исследований, вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech продемонстрировала эффективность в 83,5% в предотвращении симптоматических заболеваний COVID-19 и 100% эффективность в предупреждении госпитализации и смерти", – подчеркнул Кузин.