Банки снизили темпы кредитования бизнеса

В мае чистый (за вычетом резервов) портфель кредитов юридическим лицам вырос на 9,8 млрд — до почти 475 млрд грн. Это следует из статистики НБУ, сообщает Минфин.

Кто в лидерах

На первое место вышел государственный Ощадбанк, который по итогам апреля был лидером по сокращению портфеля кредитов юрлицам.

Госбанк потеснил Райффайзен Банк, который по итогам мая занял вторую позицию.

Третье и четвертое место заняли крупнейшие банки с отечественными собственниками — Пивденный и ПУМБ.

Альфа-Банк со второй позиции по итогам апреля опустился на 5 место.

Топ-5 банков по приросту портфеля кредитов юрлицам в мае, млрд грн.

Кто сокращал

В то же время, некоторые банки сокращали кредитные портфели. Лидером стал российский Сбербанк, который продолжает сворачивать свой бизнес в Украине.

Достаточно неожиданно в аутсайдерах по итогам мая оказались банки с французским капиталом — Креди Агриколь Банк и УкрСиббанк, которые месяцем ранее были в Топ-5 лидеров.

Топ-5 банков по сокращению портфеля кредитов юрлицам в мае, млн грн.