Таиланд будет комбинировать вакцины из-за штамма "Дельта"

В Таиланде намерены комбинировать вакцины Sinovac и AstraZeneca для повышения уровня защиты от штамма коронавируса "Дельта". В частности, вакцину AstraZeneca будут вводить второй дозой тем, кто сначала получил Sinovac, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что в случае реализации этот способ вакцинации станет первой комбинацией вакцины, разработанных на Западе и в Китае.

"Это сделано для улучшения защиты от варианта "Дельта" и повышения уровня иммунитета против болезни" , - заявил министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ еще не готова дать общую рекомендацию по комбинированию COVID-вакцин.



