TikTok начал борьбу с криптовалютой

Платформа TikTok начала вводить жесткие меры по продвижению влиятельными лицами продуктов финансовых услуг, включая криптовалюту и торговлю акциями, сообщает Обозреватель.

Этот шаг направлен на то, чтобы остановить растущую волну неподходящих рискованных инвестиций и мошенничества, продвигаемых в соцсетях, но также затронет авторитетные финансовые компании.

Банки и компании воспользовались преимуществами рекламы и партнерства с влиятельными лицами на TikTok. Приложение Plum для пострегулирующего контента и сбережений Monzo и Revolut сотрудничает с аутентичными голосами финтока. Но эти новые правила положат этому конец.

Отмечается, что платформа обновила свою политику в отношении брендированного контента, запретив продвижение всех финансовых услуг и продуктов.

Его рекламная политика, которая позволяет компаниям, оказывающим финансовые услуги, рекламировать людей старше 18 лет, остается неизменной. Рекламы, продвигающие виртуальные валюты и криптовалюты, уже запрещены, равно как и схемы пирамид и схемы быстрого обогащения. Так, платформу тщательно проверили на предмет предоставления нерегулируемых финансовых консультаций, которые могут ввести в заблуждение людей.