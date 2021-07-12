Коболев объяснил миллионные премии топ-менеджеров "Нафтогаза"

Экс-глава "НАК Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что топ-менеджеры украинской компании зарабатывают в 6 раз больше коллег из польской PGNiG, потому что команда НАК сильнее, сообщает Обозреватель.

Таким образом Коболев отреагировал на исследование организации Energy Club, которая сравнила денежные компенсации для правления "Нафтогаза" с доходами топ-менеджеров государственной нефтегазовой компании Польши.

"Я не знаю, сколько получают топ-сотрудники PGNiG и считаю, что сравнивать зарплаты в PGNiG с зарплатами в "Нафтогазе" некорректно. Объемы добычи газа и трейдинга у PGNiG на порядок меньше. Да и команда у нас посильнее будет" , – отметил Коболев.

По его словам, это польские коллеги пошли по стопам Украины в отношении "Газпрома". Кроме того, в PGNiG пользуются услугами "Нафтогаза" по хранению топлива в подземных хранилищах газа.

"Между нами есть много отличий. Размеры зарплат для сотрудников "Нафтогаза" соответствуют рынку. Их определила грейдинговая система, которую нам помог разработать внешний консультант. Эта система оценивает каждую должность на ценность для компании и сравнивает зарплаты на этой должности в других компаниях" , – резюмировал Коболев.

Ранее сообщалось, что руководство НАК "Нафтогаз" в 2020-м суммарно получило 610,1 млн грн вознаграждения. При этом компания в минувшем году получила убыток в 19 млрд грн.

Размер вознаграждений членов правления устанавливает наблюдательный совет. В своем письме глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко просит набсовет на заседании рассмотреть и утвердить подготовленный отчет по вознаграждениям.