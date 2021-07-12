В Украине служебные собаки станут участниками парада ко Дню Независимости

В военном параде по случаю 30-летия Независимости Украины примут участие служебные собаки Кинологической службы Государственной пограничной службы, сообщает Левый берег.

Подготовка парадного расчета кинологов и их четвероногих напарников уже началась на базе Кинологического учебного центра, который находится в Великих Мостах Львовской области.

"Для участия в параде отобраны 33 кинологи со служебными собаками, которые будут представлять пограничное ведомство в День Независимости Украины. Все собаки, которые будут участвовать в параде, специализируются на поиске оружия и наркотиков и уже успели зарекомендовать себя на службе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году впервые четвероногие помощники пограничников стали в строй вместе со своими напарниками. Тренировки на базе Центра продлятся до конца месяца, а затем продолжатся в Киеве.