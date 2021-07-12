В Киеве появился участок для движения моторизованного транспорта и велосипедов

Ограничения водятся на участках, где также ездят на велосипедах и электросамокатах, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КМДА.﻿

Киев – первый город в Украине, где нанесено новую разметку, обозначающую общее движение велосипедистов и моторизованного транспорта. Но скорость ограничивают до 20 км в час.

Участок с совмещенным движением соединит собой улицу Ивана Франко, где сейчас идет капитальный ремонт, и улицу Леонтовича.

Данная разметка определена ГОСТ 2587: 2021 "Безопасность дорожного движения. Разметка дорожная. Общие технические условия", которые вступают в силу с 1 августа 2021 года. Предложения ГОСТ предоставлено Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА совместно с Нацполицией и общественными организациями.

Важно, что на участках совместного движения скорость до 20 км/ч считается безопасной для велосипедистов.

Также, в этом году чиновники, согласно ГОСТ 8906: 2019 "Планирование и проектирование велосипедной инфраструктуры", планируют ограничить скорость до 20-30 км/ч на жилых улицах, имеющих незначительную интенсивность транспорта – в жилом районе Отрадный, на Печерске возле метро Арсенальная и Старокиевской Горе.