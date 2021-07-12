Минздрав сообщил, когда заработают цифровые COVID-сертификаты

Цифровые COVID-сертификаты уже частично заработали в Украине. Сертификат для зарубежных поездок начнет действовать после того, как его признают другие страны, сообщает РБК-Украина.

На сегодня введены два сертификата - международный для путешествий (начнет действовать после завершения процедуры признания) и внутренний для использования в Украине, например, для посещения массовых мероприятий.