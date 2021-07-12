В грузинском парламенте произошла драка

В понедельник, 12 июля, в парламенте Грузии произошла потасовка между депутатами. Конфликт случился между представителями оппозиции и правящей в стране партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", сообщает Обозреватель.

Причиной конфликта стало то, что журналистов не пропустили в здание парламента, несмотря на наличие пропусков. В ходе драки у некоторых депутатов была порвана одежда. Охране пришлось вмешаться и остановить потасовку.

Поясним, что оппозиционные силы требовали, чтобы журналистам дали слово выступить. Последние же заявляли об отставке кабинета министров. Представители СМИ призывали к проведению досрочных парламентских выборов.

Такие требования журналисты выдвинули после смерти оператора телеканала "ТВ Пирвели", пострадавшего во время беспорядков в Тбилиси.

Напомним, что в грузинской столице Тбилиси отменили "Марш достоинства", который 5 июля планировали провести представители ЛГБТ-сообщества. Противники мероприятия устроили беспорядки, нападали на журналистов и бросили взрывчатку в офис организаторов.

Оператор "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава умер через несколько дней после нападения противников ЛГБТ-прайда. В результате избиения в Тбилиси мужчина получил сотрясение мозга, а также переломы костей лица.

В Грузии на фоне столкновений с полицией 11 июля начался протестный митинг оппозиции, организованный после смерти оператора. Акция прошла под офисом партии власти "Грузинская мечта" в Тбилиси.