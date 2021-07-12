Медведчук восстановил знак "дружбы Украины и России" на Харьковщине

Сегодня, 12 июля, вблизи украино-российской границы в Харьковской области, был восстановлен "знак дружбы украинского и российского народов". Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета от ОПЗЖ, известный своими пророссийскими заявлениями, Андрей Лесик, сообщает Depo.ua.

Он в очередной раз повторил штампы кремлевской пропаганды о том, что украинцы и россияне имеют "общие исторические корни" и объединены "духовностью, культурой".