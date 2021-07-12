Медведчук восстановил знак "дружбы Украины и России" на Харьковщине

Медведчук восстановил знак "дружбы Украины и России" на Харьковщине
Фото: Украина РФ.Коллаж Курс Украины

Сегодня, 12 июля, вблизи украино-российской границы в Харьковской области, был восстановлен "знак дружбы украинского и российского народов". Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета от ОПЗЖ, известный своими пророссийскими заявлениями, Андрей Лесик, сообщает Depo.ua.

Он в очередной раз повторил штампы кремлевской пропаганды о том, что украинцы и россияне имеют "общие исторические корни" и объединены "духовностью, культурой".

Кроме того, на опубликованных Лесиком фото видно, что присутствующие держали баннер с надписью: "Русский и украинский народы — братские навеки!!!"

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