Путин дал ряд поручений после переговоров с лидером США

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что после телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом российский лидер дал ряд поручений, как это обычно происходит после переговоров на высшем уровне, сообщает Интерфакс.

"Президент после каждого международного разговора дает поручения, потому что все разговоры на высшем уровне носят субстантивный характер", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, давал ли Путин поручения российским ведомствам по итогам переговоров с Байденом.

Тем не менее, Песков не стал конкретизировать, какие поручения и каким ведомствам были даны.

"Не могу вам рассказать", - сказал пресс-секретарь президента.

Телефонный разговор между Путиным и Байденом состоялся 9 июля, сообщили в Кремле и Белом доме. Беседа длилась около часа, обсуждались вопросы кибербезопасности и взаимодействия Москвы и Вашингтона по киберугрозам.