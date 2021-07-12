В JPMorgan усомнились в применении биткоина как платежного средства в Сальвадоре

Аналитики JPMorgan назвали низкую ликвидность, волатильность биткоина, а также риск конвертации в доллар США в качестве основных ограничений использования цифрового золота в Сальвадоре, сообщает ForkLog.

Согласно отчету, проблемы могут возникнуть из-за того, что большая часть биткоинов неликвидна.

«Более 90% не поменяли владельцев в течение года, а значительная и растущая доля приходится на кошельки с небольшим оборотом», — заявили аналитики.

По их мнению, ежедневная платежная активность в Сальвадоре составляет около 4% от объема транзакций в сети. Доля в общем объеме переданной ончейн-стоимости едва превысила 1%, говорится в отчете.