Полиция задержала мужчину, перевозившего оружие в Киев

Полиция задержала мужчину, который перевозил автоматы системы Калашникова АКМ и АКСУ калибра 5.45 для продажи в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

Житель Полтавы перевозил оружие для продажи - 2000 евро за одну единицу.

Следователи сообщили правонарушителю о подозрении, ему грозит до 7 лет лишения свободы.



"В ходе реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции по силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения №1 задокументировать преступную деятельность жителя города Полтавы. Мужчину задержали по подозрению в поставках оружия в столице" , - говорится в сообщении.

По месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли патроны различного калибра.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 45 000 гривен.