Растущая Луна в июле 2021 года: что нужно делать с 12 июля

Фаза роста в этом месяце начнется 12 июля, а закончится 23 числа. Это будут яркие и динамичные две недели. Старайтесь повышать энергетику и быть в тонусе — не лениться, а действовать. Чем больше вы успеете сделать, тем выше будет вероятность стать счастливее, сообщает Слова и Фразы.

Универсальные советы на период с 12 по 23 июля.

Опасайтесь излишеств. Работа — работой, но важно думать и об отдыхе. Отдых должен быть активным и помогать в смене обстановки. Например, если вы в постоянных разъездах, вам нужно периодически устраивать домашние посиделки, релаксировать в родных стенах.

Если же вы постоянно сидите на работе, то в любое свободное время лучше стараться выходить на свежий воздух, заниматься физическими упражнениями.

Посвящайте больше времени тем делам, которые не связаны с финансами и не требуют коллективной работы. Дело в том, что в самый первый день роста Луны Меркурий перейдет в Знак Рака, а потом потеряет часть своих сил. Это отрицательно скажется на финансовых делах. Именно поэтому в период растущей Луны астрологи настоятельно советуют сфокусировать большую часть своего внимания на любовной сфере.