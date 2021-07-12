Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта за оборонительную тактику, выбранную им на финал Евро-2020 против Италии. Родоначальники футбола уступили соперникам в Лондоне на "Уэмбли" в серии пенальти, сообщает Обозреватель.

В эфире программы "Великий футбол" на одноименном YouTube-канале эксперт заявил, что британская команда должна была действовать намного смелее, поскольку играла перед своими болельщиками.

"Саутгейт проиграл тактически. Раньше эта тактика игры от обороны проходила. Итальянцы играли смело, а местные – нет. Англичане показывали футбол, который раньше был у Италии – забили гол, а дальше разрушаем и ничего не даем. Представьте, полный стадион "Уэмбли", и ты у себя дома играешь от обороны. Как правило, эта тактика всегда проигрывает. Уже примерно понятно, как Англия сыграла бы в Риме. Я бы повесил Саутгейта прямо на "Уэмбли" , – поделился своим мнением Леоненко.

Напомним, что родоначальники футбола открыли счет на второй минуте матча, но позволили соперникам восстановить равновесие в счете в середине второго тайма. Основное и дополнительное время поединка закончилось вничью 1:1, а в серии пенальти итальянцы оказались точнее.

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