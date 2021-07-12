Коболев рассказал, при каких условиях может пойти в политику

Экс-глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев планирует вернуться в Украину после отпуска заграницей и продолжить работать на страну "в том или ином образе", сообщает Лига.net.

По его словам, он сейчас находится в отпуске, который время от времени он прерывает, чтобы пообщаться с людьми, с которыми работал предыдущие семь лет.

"Я не могу бросить Нафтогаз. Это не та история, о которой можно взять и забыть — начиная с дискуссий с журналистами, заканчивая общением с коллегами с рынка и попытками противостоять возбуждению против меня уголовных дел за попытку растаможки российского газа в 2015 году" , – сказал Коболев.

Коболев также сообщил, что после отдыха он планирует вернуться в Украину и продолжить работать на страну "в том или ином образе".