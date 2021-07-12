В Минске сообщили о готовности к переговорам с Западом
Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил о готовности Минска к диалогу с Западом, сообщает Корреспондент.
"Мы заинтересованы в том, чтобы любые конфликты разрешались путем спокойного, нормального, как сейчас модно говорить, инклюзивного диалога. Это касается и внутриполитической ситуации, это касается и нашей готовности к диалогу на внешнем контуре.
Мы и сейчас готовы садиться за стол переговоров с любым нашим партнером, которые изъявят желание на сей счет, но, к сожалению, пока мы не слышим ни одного здравого голоса в хоре коллективного Запада", - сказал он.
Макей заверил, что Беларусь
"никогда не была и не собирается быть источником напряженности".
"Мы всегда говорили, что мы заинтересованы в диалоге. Мы всегда лишь отвечали на те рестриктивные меры, которые наши партнеры приняли по отношению к Беларуси", - подчеркнул Макей.
Он добавил, что Минск готов
"обсуждать конкретные направления взаимодействия, если со стороны партнеров будет искренняя откровенность к такого рода диалогу".
"Мы хотим иметь сбалансированные отношения со всеми. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что есть государства, партнеры, с которыми мы просто обязаны иметь более тесные отношения, например, Россия", - сказал Макей.
Также он пообещал "отвечать" на санкции в отношении Беларуси.