В Минске сообщили о готовности к переговорам с Западом

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил о готовности Минска к диалогу с Западом, сообщает Корреспондент.

"Мы заинтересованы в том, чтобы любые конфликты разрешались путем спокойного, нормального, как сейчас модно говорить, инклюзивного диалога. Это касается и внутриполитической ситуации, это касается и нашей готовности к диалогу на внешнем контуре.

Мы и сейчас готовы садиться за стол переговоров с любым нашим партнером, которые изъявят желание на сей счет, но, к сожалению, пока мы не слышим ни одного здравого голоса в хоре коллективного Запада", - сказал он.

Макей заверил, что Беларусь "никогда не была и не собирается быть источником напряженности".

"Мы всегда говорили, что мы заинтересованы в диалоге. Мы всегда лишь отвечали на те рестриктивные меры, которые наши партнеры приняли по отношению к Беларуси", - подчеркнул Макей.

Он добавил, что Минск готов "обсуждать конкретные направления взаимодействия, если со стороны партнеров будет искренняя откровенность к такого рода диалогу".

"Мы хотим иметь сбалансированные отношения со всеми. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что есть государства, партнеры, с которыми мы просто обязаны иметь более тесные отношения, например, Россия" , - сказал Макей.

Также он пообещал "отвечать" на санкции в отношении Беларуси.