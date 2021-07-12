Цены на яблоки ниже прошлогодних в два раза

В начале июля розничные цены на свежие яблоки стандартного качества колебались от 21 до 25 грн/кг за самые доступные позиции, в то время как годом ранее яблоки в это время продавали по 47-54 грн/кг. Т.е. годом ранее украинский потребитель платил за свежие яблоки в это время в 2,2 раза дороже, сообщает EastFruit.

Интересно, что годом ранее украинского яблока на полках супермаркетов в начале июля уже практически не было, а в этом году продаётся преимущественно украинское яблоко. Ещё более показательно, что ожидания участников рынка были совершенно противоположными – они ожидали, что цены в сезоне 2020/21, который длится с августа по июль включительно, будут значительно выше, чем годом ранее.

В результате неправильной оценки рынка украинские садоводы не смогли продать яблоко в тот период, когда спрос на него был высокий.

На данный момент на рынке большой выбор сезонных косточковых фруктов и широкий ассортимент ягод, поэтому спрос на яблоко невысок. Чтобы хоть как-то стимулировать продажи, садоводы вынуждены снижать цену на яблоко.