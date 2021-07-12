Цены на продукты выросли: что подорожало больше всего

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно, сообщает УНИАН.

По данным Государственной службы статистики, в июне в годовом выражении цены на хлеб выросли на 16,1%, яйца – на 12,6%, мясо – на 10,4%, макароны – на 9,0%.

В то же время на 10% подешевели овощи и почти на 11% - фрукты.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 36,4% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 175,3% и электроэнергии на 36,6%.

Цены на транспорт выросли на 12,0% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 34,7%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 11,1%. Также на 9,5% подорожал автодорожный транспорт.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать