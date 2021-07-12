Экс-чиновника Генпрокуратуры приговорили к двум годам за взятку

Бывшего начальника отдела управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры приговорили к двум годам лишения свободы, сообщает Корреспондент.

Соответствующий приговор по делу о взятке в понедельник, 12 июля, вынес Высший антикоррупционный суд.

Отмечается, что чиновника признали виновным в покушении на предоставление неправомерной выгоды (по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369) Уголовного кодекса.

По данным следствия, в декабре 2016 года обвиняемый передал третьему лицу 5 тысяч долларов для исполняющего обязанности первого заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины, чтобы тот повлиял на ход и результаты проведения внеплановой выездной ревизии Генеральной прокуратуры.

ВАКС признал доказанным совершение преступления и приговорил подозреваемого к двум годам лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС течение 30 дней после объявления.