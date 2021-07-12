Местные жители Закарпатья показали, как начинается паводок. Сейчас в этом регионе из-за сильных осадков начались бедствия. Большая вода принесла с собой из Карпат мусор и древесину, сообщает РБК-Украина.

Так, на Раховщине люди показали на видео, как начинается стихия. В ролике можно увидеть, как буквально за несколько секунд уровень воды в реке существенно возрастает, как паводок несет с собой древесину и мусор.

В ГСЧС сообщают, что из-за непогоды в отдельных населенных пунктах Раховского района затопило157 домохозяйств, из них 98 жилых домов. Также стихия повредила 10 автотранспортных средств и разрушила ряд объектов инфраструктуры.

Председатель Ясинянской территориальной громады Андрей Делятинчук сообщил, что нынешний паводок в Раховском районе Закарпатской области на 80% мощнее прошлогоднего.

Автор: Людмила Жукова