Китай пострадал от массовых торнадо

Провинция Шаньдун на востоке Китая пострадала от множества торнадо. Это была крупнейшая вспышка торнадо за более чем десятилетие, об этом ссылаясь на The Watchers, сообщает УНИАН.

Как минимум в стране заявили о 10 торнадо, из которых 3 были сильными.

Так, прямо в центре города Шэньсиан пронесся смерч, нанесший катастрофический ущерб. По словам очевидца Эрика Вонга, торнадо ломал деревья твердых пород, подбрасывал машины, сравнял с землей несколько домов и оставил несколько человек ранеными.

Другой сильный торнадо сровнял с землей целые леса, а затем переместился прямо в центр города Гаотан.