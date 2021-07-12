ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа

Увеличение добычи стало возможным благодаря системной работе и внедрению новейших технологий в производстве, сообщает Сегодня.

В 2021 году компания выполняет программу бурения, капитальных ремонтов и интенсификации на базовых месторождениях в Полтавской области. В течение первого полугодия этого года ДТЭК Нефтегаз ввел в эксплуатацию 2 новые скважины, а также провел операции по капитальному ремонту и интенсификации на 21 скважине действующего фонда.

С целью оптимизации добычи на Мачухском месторождении (Полтавская область) ДТЭК Нефтегаз реализует крупный инфраструктурный проект по строительству блочно-холодильной установки. Компания завершит строительство в четвертом квартале этого года.

Также ДТЭК Нефтегаз уже приступил к проведению геологоразведочных и камеральных работ на новых участках – Будищанско-Чутовской и Зиньковской площадях, которые пополнили портфель активов компании в 2020 году.