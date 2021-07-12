Министр обороны Германии отменил встречу с Зеленским
Встреча министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр с президентом Украины Владимиром Зеленским отменена, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил на брифинге представитель немецкого Министерства обороны.
"Встреча была частью обширной программы визита в правительстве ФРГ. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не произойдет, но дополнительной информации для вас у меня нет", — сказал он.
Дополнительные детали и причины отмены встречи неизвестны.
.Глава украинского государства уже провел встречу с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, лидером правящего Христианско-демократического союза Армином Лашетом. Также запланированы переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.