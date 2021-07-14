Какие знаки зодиака не могут жить друг без друга

Названы две самые счастливые пары, которые дополняют друг друга по характеру, темпераменту и манерам поведения. Идеальный союз существует, уверены астрологи, сообщает Сегодня.

Союзы некоторых знаков зодиака невозможно разорвать, считают астрологи. Они назвали две пары представителей зодиакального круга, которые не могут жить друг без друга. Читайте и ищите себя среди них.

Лев и Весы

Пожалуй, самая интересная зодиакальная пара. Гордый Лев, который любит, когда им восхищаются, привлекает очаровательных Весов, которые любят восхищаться другими. Представители этого знака – сильные личности, и именно это им нравится друг в друге.

Весы часто бывают собственниками, что может привести к проблемам с доверием. Льва это не будет особо беспокоить, хотя представителям других знаков зодиака он бы такое не смог позволить.

Эгоистичные Львы хорошо дополняют общительных и любезных Весов. Они всегда заботятся друг о друге. Львы – любители находиться в центре внимания и быть главными, чем могут раздражать других, но только не Весов. Они воспринимают эту особенность Львов как признак сильного характера.

Весы же в свою очередь любят изысканных Львов, а также то, как они балуют их роскошью. В целом им обоим нравится гламурный и богатый образ жизни. Неудивительно, почему они влюблены друг в друга.

И Весы, и Львы хорошие собеседники, поэтому у них никогда не будет проблем с общением.

Дева и Водолей

Союз Девы и Водолея предначертан небесами. Представители этих знаков зодиака смотрят в будущее и стремятся сделать его лучше. Девы помогают окружающим своей заботой, а вот Водолеи – своими знаниями и силой. Водолеи любят читать нравоучения, а это может порой сильно раздражать Дев, но даже это не в силах их разлучить.

У Дев определенно есть козырь в рукаве. Они прекрасно знают, как подобрать нужный подход к своей пассии. Водолеи, в свою очередь, влюбляются в остроумных и педантичных представителей этого знака зодиака. Хоть это и необычно, но именно благодаря этому из них получится идеальная пара.

Все мы знаем, что противоположности притягиваются. Практичная Дева и мечтательный Водолей как нельзя лучше дополняют друг друга. Они разделяют интерес к интеллектуальным беседам, а также любовь к новым идеям и концептам. В трудных ситуациях они слаженно работают в команде и часто приходят к одному и тому же решению проблемы.