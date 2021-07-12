Уровень вакцинации по Украине в 2 раза ниже, чем по Киеву

Уровень вакцинации от COVID-19 в Киеве вдвое превышает средний уровень по Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

"С начала кампании вакцинации самый высокий уровень охвата прививками на 100 тыс. населения показывает Киев, где показатель превышает средний по Украине в два раза. Сразу за лидером идут Киевская и Полтавская области", - написал министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

Ляшко отметил, что самые низкие уровни охвата вакцинацией в Одесской, Черновицкой и Закарпатской областях.

По его словам, за последнюю неделю самые высокие темпы также вакцинации демонстрируют Киев, Полтавская и Киевская области, самые низкие - Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская области.