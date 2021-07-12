Прогноз погоды на вторник: все еще жара, но влажно

Украину накрыла невероятно жаркая погода. Но уже сейчас на большую часть страны идут дожди и грозы. Тем не менее, температура воздуха особо сильно спадать не собирается.

Во вторник, 13 июля, практически на всей территории Украины, за редкими исключениями, будет около 29-32°С днем и от 17 до 23°С в Крыму ночью. Так, во всех западных областях, за исключением, разве что, Закарпатья, а также в Житомирской и Винницкой ожидается температура от 27 до 30°С днем и около 15-19°С ночью.

Дожди с грозами придут во все западные и центральные области (кроме Полтавской и Днепропетровской), а также на юг страны (кроме Запорожской области и Крыма). На большей части Украины будет ветер в районе 4-14 км/час. В Луганской области и на Закарпатье будет дуть более сильно – до 18 км/час, а в центре Крыма и вовсе возможны шквалы до 22 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 13 июля в западных, а также в Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 13 июля ожидается температура воздуха от 20 до 30°С в течении дня, возможно, небольшой дождь и ветер 4-14 км/час.