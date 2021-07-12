В Украину доставили 500 тыс. доз китайской COVID-вакцины

В Украину доставлено еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac﻿﻿ производства китайской компании Sinovac, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил на селекторном совещании у президента Украины министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, в Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac и вскоре она будет распределена в регионы, в частности в самые отдаленные населенные пункты, чтобы прививать как можно больше людей. В ближайшее время ожидают 1 230 000 доз CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине уже сделано почти 3 500 000 прививок против COVID-19: более 2 млн украинцев получили первую дозу и более 1 млн — завершили вакцинацию.