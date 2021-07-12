В пятницу состоится выездное заседание СНБО

Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором будут рассмотрены вопросы национальной безопасности, недр, санкционной политики и списка олигархов, состоится в пятницу в одном из регионов Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"На эту пятницу Зеленский принял решение о проведении Совета национальной безопасности и обороны. Оно будет проведено в одном из областных центров. Где именно, станет ясно завтра", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов журналистам в понедельник.

Он подчеркнул, что повестка дня уже есть.

По словам Данилова, это будет первое выездное заседание в регионах, будут рассматриваться непосредственно вопросы данного региона.

"Будут рассматриваться вопросы национальной безопасности, вопросы, которые касаются недр, вопросы санкционной политики", - уточнил секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос о том, когда СНБО будет готов огласить список олигархов, он сказал:

"Давайте дождемся заседания в пятницу, я думаю, что вы услышите определенные новости по этому поводу".