В пятницу состоится выездное заседание СНБО
Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором будут рассмотрены вопросы национальной безопасности, недр, санкционной политики и списка олигархов, состоится в пятницу в одном из регионов Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
"На эту пятницу Зеленский принял решение о проведении Совета национальной безопасности и обороны. Оно будет проведено в одном из областных центров. Где именно, станет ясно завтра", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов журналистам в понедельник.
Он подчеркнул, что повестка дня уже есть.
По словам Данилова, это будет первое выездное заседание в регионах, будут рассматриваться непосредственно вопросы данного региона.
"Будут рассматриваться вопросы национальной безопасности, вопросы, которые касаются недр, вопросы санкционной политики", - уточнил секретарь СНБО.
Отвечая на вопрос о том, когда СНБО будет готов огласить список олигархов, он сказал:
"Давайте дождемся заседания в пятницу, я думаю, что вы услышите определенные новости по этому поводу".
На уточняющий вопрос об обнародовании предварительного списка Данилов ответил:
"Все, что я мог сказать, я вам сказал".