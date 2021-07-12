Путин назвал Украину детищем советской эпохи
Президент России Владимир Путин заявил, что современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в его статье, опубликованной на сайте Кремля.
"Современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза", — написал Путин.
При этом он назвал Украину беднейшей страной Европы, в которой ВВП на душу населения ниже Албании, Молдовы и непризнанного Косово.