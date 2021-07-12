Путин назвал Украину детищем советской эпохи

Президент России Владимир Путин заявил, что современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в его статье, опубликованной на сайте Кремля.

"Современная Украина – целиком и полностью дети­ще советской эпохи. Мы знаем и помним, что в зна­чи­тельной степени она созда­валась за счёт истори­ческой Рос­сии. Дос­таточно срав­нить, какие земли воссое­динились с рос­сийским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза" , — написал Путин.

При этом он назвал Украину беднейшей страной Европы, в которой ВВП на душу населения ниже Албании, Молдовы и непризнанного Косово.