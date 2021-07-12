В Украину прибыл вице-президент Еврокомиссии: цель визита
В Киев с двухдневным визитом приехал вице-президент Европейской Комиссии Марош Шефчович, сообщает Деловая столица.
Об этом написал в своем Twitter глава Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.
"Приветствую в Украине Мароша Шефчовича! Два дня напряженных встреч, сосредоточенных главным образом на партнерствах между Украиной и ЕС относительно сырья и аккумуляторов, а также на вопросах и реформах, связанных с "Зеленым соглашением", — отметил дипломат.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров будет учитывать "зеленый курс" Европейского союза в своей политике, а Украина разделяет и полностью поддерживает климатические амбиции ЕС.