В Украину прибыл вице-президент Еврокомиссии: цель визита

В Киев с двухдневным визитом приехал вице-президент Европейской Комиссии Марош Шефчович, сообщает Деловая столица.

Об этом написал в своем Twitter глава Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

"Приветствую в Украине Мароша Шефчовича! Два дня напряженных встреч, сосредоточенных главным образом на партнерствах между Украиной и ЕС относительно сырья и аккумуляторов, а также на вопросах и реформах, связанных с "Зеленым соглашением" , — отметил дипломат.

Welcome to Ukraine @MarosSefcovic! Two days of intense meetings, mainly focussed on EU-Ukraine partnerships on raw materials and batteries, but also on Green Deal-related issues and reforms. pic.twitter.com/aSTqmPRpKG — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 12, 2021

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров будет учитывать "зеленый курс" Европейского союза в своей политике, а Украина разделяет и полностью поддерживает климатические амбиции ЕС.